Bir Zamanlar Çukurova bu akşam (6 Ocak) yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam (6 Ocak) yok mu, neden? İşte yeni bölüm tarihi

Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi..

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı ATV'nin TIMS&B imzalı fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, her bölümüyle reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin 6 Ocak 2022 Perşembe ATV yayın akışında yer almaması dikkat çekti.

Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yok mu, neden yok? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeni ile her sene diziler genellikle bir bölüm ara veriyor. Bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova dizisi de bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Bir Zamanlar Çukurova yerine bu akşam ATV'de saat 20.00'de Çin Seddi filmi yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Ayrıca sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle dizinin 13 Ocak Perşembe akşamı da yayınlanmayacağı konuşuluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şermin, nişanı atan Fikret'ten açıklama ister. Şermin ve Betül'e yapılanların cezasını ödetmek isteyen Züleyha, bu kez ikisini kapının önüne koyar. Birden çok farklı bir hayatın içine düşen Şermin ve Betül, Züleyha'dan intikam almak için and içer.

Polisler, savcıyla kavgaya girişen Hakan'ı gözaltına alır. Hakan, dik başlılığına devam ettikçe Abdülkadir, Hakan'ın bir planı olduğunu anlayıp korkuya kapılır. Cezaevine sevk edilen Hakan, Mahmut'la yüzleşir ve Züleyha'yı vuranın kim olduğunu sorar.

Züleyha Hakan Gümüşoğlu'nun kardeşinin öldüğünü haber alır almaz yollara düşer. Fikret de onu korumak için beraber gitmeyi teklif eder. Yola çıkmadan Hakan'a cenazeye katılacağını mesaj bırakan Züleyha, gerçeklere bir adım daha yaklaşır.