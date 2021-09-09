Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Çukurova'da 4. sezon...

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Çukurova'da 4. sezon...

Dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 4. sezonuyla yeniden ekranlarda olacak. Dizinin takipçileri, "Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, başlıyor mu? sorusuna yanıt arıyor. İşte cevabı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 102 bölüm boyunca izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan dizi, üçüncü sezonunu heyecanlı bir finalle kapattı.

Eylül ile birlikte dizi sezonu açılırken, Bir Zamalar Çukurova için de hazırlıklar tamamlandı.

4. sezon 103. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizi ne zaman başlıyor araştırılıyordu. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

İbrahim Çelikkol'un kadrosuna katıldığı dizi bu akşam ekranlarda olacak.

9 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'da yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 103. bölümünde Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlayacak.