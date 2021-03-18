Bir Zamanlar Çukurova dizisi Lütfiye Duman kimdir? Hülya Darcan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Lütfiye Duman kimdir? Hülya Darcan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Lütfiye Duman karakterine hayat veren Hülya Darcan bu akşam yayımlanacak olan bölümde yer alacak. Peki, Hülya Darcan kimdir?

Her hafta perşembe akşamı ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna usta oyuncu Hülya Darcan dahil oldu.

Fikret karakterinin Bursa’da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman rolüne hayat verecek olan Hülya Darcan, bu akşam yeni bölümde izleyenlerin karşısına çıkacak.

Fekeli, Bursa’da yaşayan eski dostu Lütfiye Duman’ı Fikret için Adana’ya getirecek. Neşesi ve içtenliği ile Fekeli'nin havasını değiştirecek olan Hülya Darcan, görmüş geçirmiş bir karaktere hayat verecek.

Seyirciler yeni karakter Hülya Darcan'a dair bilgileri araştırıyor. Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? soruları merak konusu oldu.

İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye Duman’ı Hülya Darcan hakkında bilgiler..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA LÜTFİYE DUMAN KİMDİR?

Fekeli'nin yeğeni olarak bilinen Fikret karakterinin, geçtiğimiz haftalarda Adnan Yaman'ın oğlu, yani Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yamanlar yeni bir savaşın eşiğindeyken, Fekeli konuya çözüm bulmak için Fikret'in Bursa'da yaşayan teyzesi Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde Lütfiye Duman karakteri için özel hazırlıklar yapıldı. Lütfiye Duman'ın daha sonra yerleşeceği dönemin mimarisi ve coğrafyasına uygun bir ahşap ev inşa edildi.

Bursa'da hali vakti yerinde, şehrin bilinen isimlerinden biri olduğunan Duman için dönemin en şık kıyafetleri tasarlandı ve dikildi.

HÜLYA DARCAN KİMDİR?

27 Nisan 1951 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hülya Darcan, lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. olmuş ve ardından sinema teklifi almıştır.

''Silahları Ellerinde Öldüler'' adlı ilk filminde Fikret Hakan, Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaşmıştır.

1971 yılında tanıştığı Tanju Korel ile 1974 yılında evlenmiş ve 1977 yılında Zeynep, 1982 yılında ise Bergüzar Korel dünyaya gelmiştir.

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