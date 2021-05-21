Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü? Müjgan'ın uçağı düştü..

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü? Müjgan'ın uçağı düştü..

ATV'nin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dün akşam yayımlanan 97. bölümünde, Müjgan'ın bindiği uçağın düştüğü haberi izleyenleri şoke etti. Peki Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü?

ATV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dün akşam yayımlanan 97. bölümü, izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizide, oğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Adana'yı terk etmeye hazırlanan Müjgan’ın uçağının düştüğü haberi geceye damga vurdu.

Dizinin sıkı takipçileri, Melike İpek Yalova'nın canlandırdığı Müjgan karakterinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrıldı mı? sorularına yanıt aranıyor.

Peki Bir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN ÖLDÜ MÜ?

1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın dizideki akıbeti son bölümün ardından gündeme geldi.

Senaryo gereği Demir'in kendisini aldattığını öğrenen Züleyha, Adana'yı terk ederken, yeni hayat kurmak için İstanbul'a giden Müjgan da uçak yolculuğuna çıktı.

Müjgan'nın bindiği Adana-İstanbul uçağının düştüğü haberi Çukurova'ya bomba gibi düşerken ekran başındakileri de meraklandırdı. Bu sahnenin ardından izleyiciler, Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Ancak Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Melike İpek Yalova'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ilerleyen bölümde belli olacak.