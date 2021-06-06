Bir Zamanlar Çukurova sezon finali ne zaman? İzleyicilerine veda ediyor..

Bir Zamanlar Çukurova sezon finali ne zaman? İzleyicilerine veda ediyor..

ATV ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı güne damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceği merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova sezon finali ne zaman?

1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, 3 sezondur reytinglerde zirveye oynuyor.

Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi ünlü isimleri buluşturan Bir Zamanlar Çukurova, 10 Haziran Perşembe akşamı 100. bölümüyle ekranlara geliyor.

Dizilerin birer birer final kararı alması nedeniyle sevilen dizinin sıkı takipçiler, Bir Zamanlar Çukurova'nın ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyor.

Peki Bir Zamanlar Çukurova sezon finali ne zaman? İşte Bir Zamanlar Çukurova sezon finali tarihi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayımlanan ve perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sezon sonu için geri sayım başladı.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin haziran sonuna doğru sezon finali yapması bekleniyor.