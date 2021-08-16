Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık vakti! Bomba bir sahneyle veda edecek

Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık vakti! Bomba bir sahneyle veda edecek

1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'dan bir ayrılık haberi daha geldi. Başarılı oyuncunun dizinin ilk bölümünde etkili bir sahneyle veda edeceği öğrenildi.

Yapımını Tims&B'nin üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon çekimleri çok yakında başlıyor.

Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Ancak Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova'da şok eden bir veda daha yaşandı.

HANDE SORAL DİZİDEN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon Bir Zamanlar Çukurova'ya doktor Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral, ilk bölümde ekibe veda edecek.

Soral'ın yaz başına kadar Ordu'da çekilen ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' dizisinde başrol oynayan eşi İsmail Demirci ile uzun süre ayrı kaldığı için bu kararı aldığı öğrenildi.

İsmail Demirci, yeni sezonda İstanbul'da çekilen ''Yalancılar ve Mumları'' dizisinde rol alacak.

HAKAN GÜMÜŞOĞLU DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sezon finalinde diziye veda eden Murat Ünalmış'ın hayat verdiği Demir Yaman karakterinin eski okul arkadaşı ve ortağı Hakan Gümüşoğlu'na İbrahim Çelikkol hayat verecek.

Hakan'ın yarım kalan hesabını görmek için Çukurova'ya geleceği dizide intikam ve ihtiras yine başrolde olacak.