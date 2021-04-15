Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

Her hafta perşembe akşamı ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanında Demir ile Fekeli arasında çıkan tartışma sonrasında silahların patladığı görüldü. Peki, Fekeli ölecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu akşam yayımlanacak yeni bölüm fragmanı, izleyicilerde merak uyandırdı.

Dizde bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, intikam ateşi Yaman çiftliğini bir kez daha alev alev saracak.

Yayımlanan tanıtım videosunda, Demir Yaman ve Ali Rahmet Fekeli'nin karşı karşıya geldiğini ve Demir'in silahını çektiğini gören izleyiciler, 'Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

ALİ RAHMET FEKELİ ÖLECEK Mİ?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde, Fikret'in yaptıkları yüzünden Fekeli ve Demir bir kez daha karşı karşıya geldi.

Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinin kendisine yönelmesini de engelleyemeyecek. Fragmanda, Fekeli'nin karşısına çıkan Demir'in silahını birden çok kez ateşlediği görülürken dizinin sıkı takipçileri, kalp krizini yeni atlatan Fekeli bir kurşun yarasına daha dayanabilecek mi? sorusuna yanıt arıyor.

Fekeli karakterinin ölüp ölmeyeceği, dolayısıyla Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacak bu akşam yayımlanacak yeni bölümle birlikte netli kazanacak.