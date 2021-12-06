Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi

Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan peş peşe ayrılık haberi geldi. İddiaya göre, dizide Gülten rolüne hayat veren Selin Genç ile Saniye'yi canlandıran Selin Yeninci, projeye veda edecek.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı ATV'nin TIMS&B imzalı fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziden izleyicisini üzecek bir haber daha geldi.

Vahide Perçin'le başlayıp Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hande Soral ve son olarak Kerem Alışık ile devam eden ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.

SELİN GENÇ PROJEYE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin mutfak ekibinin önemli isimlerinden Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, projeden ayrılacak.

Diziyle birlikte büyük bir üne kavuşan Genç'in ocak ayı itibarıyla Adana'ya veda edeceği öğrenildi.

SELİN YENİNCİ'DEN DE KÖTÜ HABER GELDİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakteri Saniye'ye hayat veren Selin Yeninci'nin de uzun süredir projeyi bırakmak istediği gelen bilgiler arasında.

Ancak yapım şirketi, Yeninci'nin ayrılmasını istemediği için başarılı oyuncunun durumu henüz netlik kazanmadı.

AYCAN KOPTUR İLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan dizinin mutfak ekibi için son olarak "Kazara Aşk'' dizisinde rol alan ve etkili oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Aycan Koptur'la görüşüldüğü iddia edildi.