Bir Zamanlar Çukurova'da sert rüzgarlar! O iki ismin ayrılığına kısa bir ara...

Bir Zamanlar Çukurova'da sert rüzgarlar! O iki ismin ayrılığına kısa bir ara...

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zaman Çukurova dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor. Dizinin hayranları ise verilen yılbaşı arasının ardından, bazı isimlerin ayrılığı ile yüzleşebilir.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe günleri yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dördüncü sezonu çekilen ve Adana'da çekimleri devam eden diziye bu sene, başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol katıldı.

İbrahim Çelikkol dizide Hakan karakterine hayat verirken, kadrodan ayrılan oyuncular ise seyircinin üzüldüğü konuların başında geliyor.

Çelikkol canlandırdığı Hakan karakteri ile alkış aldı ancak kıdemli olanların ayrılığı dizide sık sık hissedildi.

Reyting rekorları kıran diziden Vahide Perçin, Kerem Alışık, Uğur Güneş, Nazal Kesal ve Hande Soral gibi isimler ayrıldı.

Bu ayrılıklara bir yenisinin daha ekleneceği söylenirken, Bir Zamanlar Çukurova seyircisi ise artık ayrılık istemiyor.

ANA KADRO DAĞILABİLİR

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Selin Yeninci ve Selin Genç'in diziden ayrılacağı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Bu iki isimden Selin Yeninci canlandırdığı Saniye karakteri ile Selin Genç ise Gülten rolü sayesinde tanındı.

Bu iki ismin ayrılığı seyirci tarafından istenmiyor. Ancak ayrılma olursa, yerlerine gelecek isimler ise şimdiden tartışılmaya başlandı. Bu iki oyuncunun diziden ayrılmasının ardından ana kadro büyük oranda dağılmış olacak.

Dizinin 5. sezonu ile devam edip etmeyeceği bilinmiyor ama ayrılıklara rağmen reytinglerde düşüş yaşanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA İKİ İSMİN AYRILIĞINA KISA BİR ARA

Selin Yeninci ve Selin Genç'in diziden ayrılması uzun sürecek gibi duruyor. ATV verilen yılbaşı arasını değerlendirdi ve bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada dizilerin 1 değil 2 hafta sonra başlayacağı yer aldı. Bu açıklamanın ardından bu iki ismin ayrılığı kısa bir araya girmiş oldu. Bu ara sayesinde iki oyuncunun akıbeti ile ilgili net bir açıklama gelebilir.