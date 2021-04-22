Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden kaza! Züleyha ölecek mi?

Her hafta perşembe akşamı ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanında Züleyha'nın kaza yaptığı ve Ümit'in onu bırakıp gittiği görüldü. Peki, Züleyha ölecek mi?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Nefes kesen sahnelerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilerde merak uyandırdı.

Ümit, Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi ve Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi nedeniyle çileden çıkıyor. Öte yandan Züleyha'nın kaza yaptığını gören Ümit onu bırakıp gidiyor.

Fragmandaki şoke eden kaza anını gören izleyiciler, 'Züleyha ölüyor mu?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi? Hilal Altıbilek diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA ÖLECEK Mİ?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 93. bölüm fragmanında, Ümit aşkı için gözünü karartırken Züleyha'nın hamile olduğu ortaya çıkacak. Züleyha kaza geçirecek ve Züleyha'nın kaza yaptığı anlara şahit olan Ümit, olanları görmezden gelecek.

Ünlü oyuncu Hilal Altıbilek’in canlandırdığı Züleyha'nın ölüp ölmediği merak edilirken tüm sorular, bu akşam yayımlanacak yeni bölümde yanıt bulacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer. Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz. Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar.

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler.

Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp iyiyim ben diye geri döner. Şermin hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir ve aşık olup verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar. Oysa, Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır.