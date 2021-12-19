Bir Zamanlar Çukurova'da yakında kimse kalmayacak! Yıldız ismin ayrılık sözleri çok konuşulacak...

Bir Zamanlar Çukurova'da yakında kimse kalmayacak! Yıldız ismin ayrılık sözleri çok konuşulacak...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yaşanan ayrılıklarla gündeme geliyor. Birçok oyuncusunu kaybeden diziden bir ismin daha çıkacağı öğrenildi. Ayrılan oyuncuların yerini ise yenileri almaya başladı.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen Bir Zamanlar Çukurova, 4 sezondur yayın hayatına devam ediyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı ATV'nin TIMS&B imzalı dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yıllar içinde fenomen bir yapım olmayı başardı.

Dizinin başrollerinde ilk başta Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Kerem Alışık gibi isimler yer alıyordu.

Ancak herkesin sevgisini kazanan ve konusuyla dikkati çeken dizi, yaşanan ayrılıklarla gündem oldu.

Diziden Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi oyuncular peş peşe ayrıldı.

Dizinin başrolünde tek başına kalan Hilal Altınbilek'in yanına İbrahim Çelikkol gelirken, dizide bir ayrılık daha yaşanacağı öğrenildi.

Dizi seyircisi yaşanan bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışırken, ayrılıkların devam etmesi ise herkesi şaşırttı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YILDIZINDAN AYRILIK SİNYALİ

Dizide Haminne karakterini canlandıra Serpil Tamur, Kerem Alışık ile bir araya geldi.

Tiyatro çıkışı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tamur, dizi hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

Oyuncu dizisinin devam ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

“Dizim devam ediyor. Birlikteydik Kerem ile dizide. Ama Kerem ayrıldı. Darısı benim başıma. İnşallah devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova.”

Serpil Tamur’un diziden ayrılmak istediğini anlatan sözleri şaşkınlık yarattı.