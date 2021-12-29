Bir Zamanlar Çukurova'dan kahreden ölüm haberi! Bir değil tam iki oyuncu birden...

Bir Zamanlar Çukurova'dan kahreden ölüm haberi! Bir değil tam iki oyuncu birden...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sürpriz ayrılıklar yaşanacak. Dizide, Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci ve Gülten rolüne hayat veren Selin Genç veda edecek.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Ayfer Tunç'un kaleme aldığı ATV'nin TIMS&B imzalı fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, her bölümüyle reytingleri altüst etmeyi başarıyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan ve İlayda Çevik gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziden izleyicileri üzecek bir haber daha geldi.

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın veda ettiği dizinin ana kadrosunda yer alan iki oyuncu daha projeden ayrılma kararı aldı.

İKİ OYUNCU ÖLEREK VEDA EDECEK

Geçtiğimiz haftalarda dizide Gülten karakterine hayat veren Selin Genç'in diziye veda edeceği kesinleşmişti.

Saniye rolüyle izleyici karşısına çıkan Selin Yeninci'nin de Adana'da çekilen projeden ayrılmak istediği öğrenilmişti. Ancak yapım şirketinin başarılı oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştığı belirtilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Selin Yeninci ile Selin Genç, dört sezondur oynadıkları projeye ölerek veda edecek.

Dizide Bülent Polat'ın hayat verdiği Gaffur karakteri, hem eşinin hem de kardeşinin ölümüyle sarsılacak.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

İki oyuncunun veda sahnelerinin çekimi, koronavirüs engeline takıldı.

Dizinin yapımcısı Timur Savcı, Adana'da düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Törende Savcı'ya dizinin yönetmeni Murat Saraçoğlu da eşlik etti.

Daha sonra yapımcı Savcı'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkınca Saraçoğlu da temaslı olduğu için karantinaya girdi. Bu nedenle dizinin çekimlerine ara verildi.