Bir Zamanlar Çukurova'dan Teşkilat'a bomba transfer! Çetin bir karakter geliyor

Bir Zamanlar Çukurova'dan Teşkilat'a bomba transfer! Çetin bir karakter geliyor

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat, bomba bir transfere daha imza attı. Bir Zamanlar Çukurova'nın Veli'si Mustafa Açılan, Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini ise Burak Arlıer'in üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisi, 2. sezonunu 26 Eylül Pazar akşamı açacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Şenler, Tuncer Salman ve Ezgi Eyüboğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezonda da iddialı bölümleriyle pazar akşamına damgasını vuracak.

Son olarak kadrosuna Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp gibi ünlü isimleri dahil eden Teşkilat, yeni bir oyuncuyla daha da güçlendi.

TEŞKİLAT'A ÇETİN BİR KARAKTER GELİYOR

Bir dönem ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan ünlü oyuncu Mustafa Açılan, TRT 1'in iddialı dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu.

Daha önce Bir Zamanlar Çukurova'nı yanı sıra, Çocuk, Maria ile Mustafa ve Akıncı'da rol alan yakışıklı oyuncu, Teşkilat'ta Çetin rolüne hayat verecek.