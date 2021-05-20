Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik kimdir? 3 sezondur bekleniyordu..

Her perşembe akşamı ATV ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna bir transfer daha yapıldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik kimdir?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna başarılı bir oyuncu dahil oluyor.

Genç oyuncu İlayda Çevik, Bir Zamanlar Çukurova'da Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman’ın kuzeni Betül karakterini canlandıracak.

Dönemin şartlarında, Paris tozu yutarak Çukurova’ya gelmiş biri olarak sosyal statüsünü bir miktar kibir ile süsleyen Betül, ortalığın toz duman olduğu günlerde Adana'ya ayak basacak.



Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik kimdir? İşte, Betül karakteri hakkında bilgiler...

BETÜL ARTIK ÇUKUROVA’DA BİR PARISSIEN

İlayda Çevik, başrollerini Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisine Şermin Yaman’ın kızı, Demir Yaman’ın kuzeni Betül karakteriyle dahil oluyor.



3 sezon boyunca adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin’in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönerek dizideki tüm dengeleri değiştirecek.

Daha çok babasından yana olduğunu hissettiren, yıllarca kuzeni Demir ile ilişkisini de annesinin anlattıkları ile sınırlı tutan Betül dengeleri değiştirecek.



Üniversite eğitimi için gittiği Paris'te evlenip yuva kuran Betül, babasının ikinci evliliğinde de nikahının Paris’te kıyılmasına ön ayak olarak annesi Şermin'i yıkıma uğratmıştı.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen İlayda Çevik, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu'nda oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı ''Karagül'' dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşamıştır. 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcu olan İlayda Çevik, ''Sen Anlat Karadeniz'' dizisinde Berrak karakterine hayat vermiştir.

Daha sonra ''Gel Dese Aşk'' isimli yapımda boy gösteren İlayda Çevik, son olarak ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde Balca karakterine hayat vermiştir.

İLAYDA ÇEVİK'İN ROL ALDIĞI DİZİLER