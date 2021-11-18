Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten güzellik tüyoları! Sırrı o maskede saklı...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten güzellik tüyoları! Sırrı o maskede saklı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül karakterine hayat veren İlayda Çevik, güzelliğiyle dikkati çekiyor. Oyunculuğuyla göz dolduran Çevik, güzellik sırlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, uzun zamandır başarısını sürdürüyor.

4 sezondur ekranda olan ve seyirci tarafından sevilen dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan gibi isimler yer alıyor.

Yayınlandığı günden beri önemli isimlerle yol ayrımına giden dizi, yeni karakterleri seyirciyle buluşturuyor.

Diziye sonradan dahil olan karakter arasında yer alan İlayda Çevik, oyunculuğu ve güzelliği ile seyirciden tam not aldı.

Bir dönem FOX ekranlarında yayınlanan Karagül dizisiyle seyircisinin karşısına çıkan Çevik, güzellik sırlarıyla gündeme geldi.

Pürüzsüz cildi ile dikkatleri üzerine çeken İlayda Çevik, hayranları için bazı güzellik sırlarını paylaştı.

İLAYDA ÇEVİK'İN GÜZELLİK SIRLARI

Pazar günleri ekrana gelen Dizi TV'ye konuşan ve güzelliği hakkında tüyolar veren İlayda Çevik, hayranlarını sevindirdi.

Dizideki şıklığıyla ve güzelliğiyle çok konuşulan Çevik, bunu borçlu olduğu özel bakımını anlattı.

Özellikle cilt temizliğine önem veren oyuncu, hayranlarına haftada bir gün mutlaka kil maskesi yapmalarını önerdi.

Saçları için doğal yağlar kullandığını söyleyen Çevik, ışıltısını açıklamış oldu.