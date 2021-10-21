Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu ikiz gibi! Görenler ayırt edemedi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ile Kenan İmirzalıoğlu ikiz gibi! Görenler ayırt edemedi

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın benzerliği, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncuları görenler, ayırt etmekte zorlandı.

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış ile ilgili öyle bir fotoğraf yayınlandı ki görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Murat Ünalmış da benzerlikleriyle dikkat çeken ünlüler kervanına katıldı.

Güzel oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliğini kızları Lalin'in dünyaya gelmesi ile taçlandırmıştı.

BENZERLİKLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

2019 yılından beri ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de boy gösteren başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sakallı görünümüyle bir başka oyuncuya benzetildi.

Aile hayatının yanı sıra başarılı oyunculuğu ve sunumuyla da milyonların beğenisini kazanan Kenan İmirzalıoğlu ile bir başka başarılı oyuncu Murat Ünalmış'ın benzerliği, sosyal medyanın gündemine oturdu.

''KARDEŞ OLSALAR BU KADAR BENZERLER''

47 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 40 yaşındaki Murat Ünalmış'ı gören sosyal medya kullanıcıları, oyuncu ikiliyi birbirlerine benzetmekten kendilerini alamadı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Kardeş olsalar bu kadar benzerler'', ''Evet çok benziyorlar,'' İkisi de sakallı, esmer ve kısık gözlü, çok benziyorlar" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

TEPKİ GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

2 sezon boyunca Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle seyirci karşısına çıkan ve diziden ayrıldıktan sonra imaj tazeleyen Murat Ünalmış'ın ise bu benzerliğe tepki gösterdiği iddia edildi.