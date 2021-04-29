Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış kimdir? Murat Ünalmış hakkında bilgiler

Her hafta perşembe akşamı ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Murat Ünalmış kimdir?

ATV ekranlarında yayımlanan ve 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir Yaman'ı Murat Ünalmış'ın hayatı merak ediliyor.

İzlenme rekorları kıran dizide başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Murat Ünalmış'ın özel yaşamı ve kariyerini merak eden vatandaşlar,'Murat Ünalmış kimdir, nereli, evli mi?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış kimdir? İşte, Murat Ünalmış hakkında bilgiler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN DEMİR'İ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i, büyük bir servetin sahibidir. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adamdır. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yoktur.

Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğan Murat Ünalmış, çocukluğunu Kayseri'de geçirmiş ve ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir.

Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynayan başarılı oyuncu, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almış ve bu eğitim sürecine paralel olarak; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve Üç Kadın, Deli Duran, Sen Ne Dilersen adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği ''Güneşi Gördüm'' filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan ''New York'ta Beş Minare'' filminde de rol almıştır.

''Yer Gök Aşk'' dizisinde başrol oynayan Murat Ünalmış, aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiş ve çiftin evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür.

TRT 1'de yayımlanan ''Sevda Kuşun Kanadında'' adlı dizide de başrol oynayan Murat Ünalmış, şimdilerde ''Bir Zamanlar Çukurova'' dizisinde başrol karakter Demir Yaman'a hayat vermektedir.