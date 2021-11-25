Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Duyanlar inanamadı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılığıyla şaşırtan Murat Ünalmış'ın eski eşi, kendisi gibi oyuncu çıktı. Ünalmış'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4 sezon boyunca ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisi, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları da araştırma konusu oluyor.

Dizide Demir Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Murat Ünalmış, sezon başında diziden ayrılmıştı. Ünalmış'ın ani ayrılığı, dizinin hayranlarını oldukça üzmüştü.

Senaryo gereği ölerek diziye veda eden Murat Ünalmış, gerek oyunculuk kariyeri gerek özel hayatı ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

MURAT ÜNALMIŞ'IN ESKİ EŞİ BİRCE AKALAY ÇIKTI

Deli Gönül, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Şöhret gibi birçok başarılı yapımda rol alan Murat Ünalmış, 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde ünlü oyuncu Birce Akalay ile başrolleri paylaşmıştı.

3 sezon 122 bölüm süren dizide başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Murat Ünalmış ile Birce Akalay, 2011 yılında dünya evine girdi. Ancak ikilinin evliliği kısa sürdü.

Akalay ile Ünalmış çifti, evliliklerini 1,5 yıl sonra sonlandırma kararı aldı. Evliliği sonlandırma sebeplerinin ''şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı'' olduğu ifade edildi.

MURAT ÜNALMIŞ'TAN ÇUKUROVA VEDASI

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ününe ün katan Murat Ünalmış'ın diziden ayrılığı, dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Dizide Demir karakterinin cesedi ortaya çıkana kadar Ünalmış'ın geri döneceğini düşünenler bile oldu.

Ancak Ünalmış, sosyal medya hesabından veda açıklamasında bulunarak tüm ümitleri söndürdü. Ünalmış, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese... Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.''







