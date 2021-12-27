Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'tan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği Demir karakteriyle yıldızı parlayan Murat Ünalmış'tan kötü haber geldi. Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, başrolünü Hilal Altınbilek ile paylaştığı ATV'nin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sezon başında diziden ani bir şekilde ayrılarak hayranlarını şaşırtan Murat Ünalmış, kadrodan ayrılmasının ardından Kapadokya'da açtığı restoranıyla ilgilenmeye başladı.

Gerek oyunculuk kariyeri gerek özel hayatı ile magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan Ünalmış'tan kötü haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan 40 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki yılın sonunda dün yapılan covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle."