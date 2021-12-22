Bir Zamanlar Çukurova'nın eski yıldızları bir arada! O ismin değişimi pes dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova'nın eski yıldızları bir arada! O ismin değişimi pes dedirtti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan yıldız isimler Vahide Perçin ve Nazan Kesal, bir akşam yemeğinde bir araya geldi. İkiliden Vahide Perçin, değişimi ile hayranlarını şaşırttı.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiğ dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, sürükleyici hikayesi sayesinde 4 sezondur ekranlarda yer alıyor.

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği dizi, her Perşembe seyircisi ile buluşuyor.

İki aşığın yarım kalan hikayelerini ele alarak başlayan ve zaman içinde değişen dizi, yaşanan ayrılıklarla uzun süre konuşuldu.

Diziden Vahide Perçin, Nazan Kesal, Hande Soral, Uğur Güneş, Kerem Alışık ve Murat Ünalmış ayrıldı.

Bu ayrılıklar seyirciyi bir hayli üzerken, dizi yeni oyuncular ve hikayelerle yoluna devam ediyor.

Diziden ayrılan Vahide Perçin'in yerine eski eşi Altan Gördüm dahil olurken, Perçin ve Kesal yeniden bir araya geldi.

VAHİDE GÖRDÜM VE NAZAN KESAL BULUŞMASI

Vahide Gördüm ile Nazan Kesal ikilisi bir araya geldi. Nazan Kesal, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İkiliye Nazan Kesal’ın eşi oyuncu Ercan Kesal da eşlik etti. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Vahide ile İstanbul’ da bir akşam vakti" yazdı.

Kesal'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum alırken, Vahide Perçin'in değişimi ise herkesi şaşırttı.