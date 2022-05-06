Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i derin dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla akıl aldı! Dizidekiyle alakası yok..

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i derin dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla akıl aldı! Dizidekiyle alakası yok..

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik rolüne hayat veren Polen Emre, Instagram pozlarıyla herkesi şaşırttı. Emre'nin karelerini görenler, ''Dizideki halinden eser yok'' demekten kendilerini alamadı.

ATV ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerde zirveye oynamaya devam ediyor.

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan gibi isimleri buluşturan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, perşembe akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyircisinin ilgisini diri tutmayı başaran dizi, bu sezon final yapmaya hazırlanıyor.

Usta oyuncular kadar yeni yetenekleri de kadrosunda ağırlayan dizinin en dikkati çeken isimlerinden biri de Fadik karakterine hayat veren Polen Emre oldu.

Fadik rolünün altından başarıyla kalkan Polen Emre, performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.

Şimdilerde evlilik hazırlığında olan Emre, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İlk rolü ''Fadik''

1991 yılında Adana'da dünyaya gelen Polen Emre, İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

Tiyatro tecrübesi bulunan Polen Emre, ekran macerasına ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik rolüyle başladı.

Dizideki halinden eser yok

Instagram'da 110 bin takipçisi bulunan Emre, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Dizide çok açık giymeyen ve başı kapalı olan Emre'nin göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı karelerini görenler şaşırdı.

Kıvırcık saçları ve kendine has bir güzelliği olan 31 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.