Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si TRT'ye transfer oldu! Kerem Alışık'tan radikal karar

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si TRT'ye transfer oldu! Kerem Alışık'tan radikal karar

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık, TRT 1 ekranlarında bugün yayın hayatına başlayacak olan ''Seneye Bu Zamanlar'' programının sunuculuğunu üstlendi.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Alışık'tan, hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

Oyunculuk kariyerine uzun zamandır Bir Zamanlar Çukurova'da devam eden Kerem Alışık, gerçek yaşam öykülerinin ele alınacağı ve birbirinden farklı isimlerin stüdyoda ağırlanacağı TRT1'in yeni projesi ''Seneye Bu Zamanlar'' programına transfer edildi.

Bir Zamanlar Çukurova'daki etkileyici performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan usta isim, sunuculuğunu üstlendiği programda, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

GERÇEK YAŞAM ÖYKÜLERİ ELE ALINACAK

Toplamda 17 ülkede reytinglerde zirveye oturan ve yapımcılığını Staff Film'in üstlendiği Seneye Bu Zamanlar, 4 Ağustos Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın sunumuyla ekranlara gelecek olan Seneye Bu Zamanlar, programından gerçek yaşamdan çeşitli öyküler izleyicilere aktarılacak.

KONUKLAR HEDEFLERİNİ ANLATACAK

Programa davet edilen kişiler, stüdyonun içerisinde yer alan bir kapıdan gelecek ve ''seneye bu zamanlar'' kendi hayatı hakkında gerçekleştirmeyi istediği hedeflerini sunucu Kerem Alışık'a anlatacak.

Seneye Bu Zamanlar'a konuk edilen kişi, stüdyodaki ikinci kapıdan geçtiğinde ise aradan tam bir yıl geçmiş olacak.

Tüm Türkiye, ikinci kapı açıldığında konuğun hedefini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine şahit olmak için büyük bir merak içerisinde bekleyecek.