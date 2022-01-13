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    • Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Gaffur karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Bülent Polat'ın gözlerden uzak yaşayan öğretmen eşi Duygu Şenoğlu, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 17:21
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor

    1979 yılında Tunceli'de dünyaya gelen Zaza kökenli oyuncu Bülent Polat, ekran macerasına ''Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'' adlı diziyle başladı.

    Profesyonel tiyatro hayatına 1993 yılında adım atan Bülent Polat; Yer Gösterme, Sokak Kedisi, Ormanların Barış Ateşi gibi oyunlarda sahneye çıktı.

    Çiçek Taksi ve Yılan Hikayesi gibi yapımlarda rol alan Polat, 2004 yılında yer aldığı ''Avrupa Yakası'' dizisiyle büyük bir üne kavuştu.

    Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Şehsuvar karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu, 2015 yılında öğretmen sevgilisi Duygu Şenoğlu ile dünyaevine girdi.

    EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

    Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alan 42 yaşındaki Bülent Polat'ın öğretmen eşi Duygu Şenoğlu, duru güzelliğiyle beğeni topluyor.

    Doğa adında bir çocukları bulunan çift, aşklarını magazin basınından uzak yaşamayı tercih ediyor.

    Bir Zamanlar Çukurova nın Gaffur u Bülent Polat ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor #1

    Bir Zamanlar Çukurova nın Gaffur u Bülent Polat ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor #2

    Bir Zamanlar Çukurova nın Gaffur u Bülent Polat ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor #3

    Bir Zamanlar Çukurova nın Gaffur u Bülent Polat ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor #4

    Bir Zamanlar Çukurova nın Gaffur u Bülent Polat ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor #5

    Bir Zamanlar Çukurova nın Gaffur u Bülent Polat ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor #6

    Bir Zamanlar Çukurova nın Gaffur u Bülent Polat ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor #7

    Bir Zamanlar Çukurova nın Gaffur u Bülent Polat ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle büyülüyor #8


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