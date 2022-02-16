Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında mini eteği ile şov yaptı! Görenin dili tutuldu...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i havuz başında mini eteği ile şov yaptı! Görenin dili tutuldu...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde uzun bir süre yer alan ve Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, havuz başında birbirinden güzel pozlar verdi. Genç isim görenlerin aklını adeta başından aldı.

TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümleri ile devam ediyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan yer aldığı dizi, geçen zaman içerisinde fazlasıyla kan kaybetti.

4 sezondur süren ve çekimleri Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden birbirinden ünlü oyuncular ayrıldı.

Kerem Alışık, Uğur Güneş ve Vahide Perçin gibi isimlerin ardından, Gülten'e hayat veren Selin Genç, diziye veda etti.

4 yıl süren maceranın ardından ölerek diziye veda eden ve bir daha dönmeyi düşünmeyen Selin Genç, güzelliği ile dikkati çekmişti.

Kocaman kahverengi gözleri ve güzel gülüşü ile akılları baştan alan genç oyuncu, diziden sonra sosyal medya pozları ile gündem oldu.

SELİN GENÇ'TEN NEFES KESEN POZLAR

Gülten rolüne hayat veren Selin Genç, yengesi Saniye'yi oynayan Selin Yeninci ile trafik kazası geçirdi ve 121. bölümde Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etti.

21 Haziran 1994 tarihinde doğan ve Bir Zamanlar Çukurova sayesinde üne kavuşan genç oyuncunun ani ayrılışı sevenlerini üzdü.

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören ve güzelliği ile yer aldığı dizide parlayan Genç, şimdi ise sosyal medya paylaşımları ile göz dolduruyor.

Derin göğüs dekoltesi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Maşallah çok beğeniyorum duru güzellik", "Güzeller güzeli", "Bayılıyorum sana" yorumunda bulundu.

İŞTE SELİN GENÇ'İN O KARELERİ