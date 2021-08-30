Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol iyileşip sete çıktı! İlk kareler mest etti

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol iyileşip sete çıktı! İlk kareler mest etti

Hava değişimi nedeniyle bir süredir rahatsızlık yaşayan oyuncu İbrahim Çelikkol, ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setine katıldı. Oyuncunun sette çekilmiş kareleri, herkesi mest etti.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.

Sezon finalinde Murat Ünalmış'ın veda ettiği diziye Demir Yaman'la geçmişten husmeti olan Hakan Gümüşoğlu karakterinin katılacağı ve bu karaktere de başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un hayat vereceği öğrenilmişti.

İBRAHİM ÇELİKKOL SETE ÇIKTI

Ancak geçtiğimiz günlerde dizi çekimleri için Adana'ya giden İbrahim Çelikkol'un burada hava değişimi nedeniyle sağlık sorunları çektiği ortaya çıkmıştı. Bir süre evde dinlenen oyuncu, setteki çalışmalara başladı.

İbrahim Çelikkol, 3 sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen ve 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonunda fırtınalar estirecek.

Çelikkol, Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak. Dizide yeni bir dönemi başlatacak olan Hakan Gümüşoğlu karakteri herkes tarafından heyecanla bekleniyor.

Çukurova'nın bereketli topraklarının altını üstüne getirecek Hakan Gümüşoğlu için hummalı bir çalışmaya girişen dizi ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekanlar inşa etti.

Adından sıkça bahsedilecek olan bu karakterin kostüm ve imaj çalışmaları ise yaklaşık üç ay sürdü.

HAKAN GÜMÜŞOĞLU EZBERLERİ BOZMAYA GELİYOR

İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir işadamı.

İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş.

Yıllar sonra ise Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu.

Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.