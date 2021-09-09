Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol'un biyografisi

İbrahim Çelikkol, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Hakan Gümüşoğlu rolüyle dahil oldu. Peki İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ve 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor.

İbrahim Çelikkol, etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonuna dahil oldu.

Son olarak ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde Mehdi karakterine hayat veren Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova’da Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat verecek.

Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol kimdir? kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İbrahim Çelikkol hakkında merak edilenler...

HAKAN GÜMÜŞOĞLU KARAKTERİ HAKKINDA

İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir iş insanı.

İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Yıllar sonra ise Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

Ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazır olan zengin iş adamı Hakan Gümüşoğlu, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Kocaeli'de dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol'un anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapan Çelikkol, basketbolla ilgilenmiştir. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un hayatının dönüm noktası, Osman Sınav'la tanışması olmuştur.

Çelikkol, Osman Sınav'ın çektiği ''Pars: Narkoterör'' filminde Başkomiser Şamil Baturay karakteriyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy göstermiştir. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan ''İffet'' adlı dizide Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında ''Merhamet'' dizisinde Fırat Kazan karakterine hayat vermiştir.

2014'te yayınlanan ''Reaksiyon'' dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan ''Kördüğüm'' dizisinde Ali Nejat karakterine hayat vermiştir.

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