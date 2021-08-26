Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'dan kötü haber! Adana havasına yenildi

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna Hakan rolüyle dahil olan İbrahim Çelikkol'a nazar değdi. Oyuncu, çekimlerin ilk günlerini hasta yatağında geçirmek zorunda kaldı.

3 sezon boyunca ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen ve 1970'li yılların Adana'sında geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon çekimleri geçen hafta başladı.

Sezon finalinde Murat Ünalmış’ın veda ettiği diziye Demir Yaman'la geçmişten husmeti olan Hakan Gümüşoğlu karakterinin katılacağı öğrenilmişti.

Bu role de ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde hayat verdiği Mehdi rolü ile akıllara kazınan İbrahim Çelikkol'a teklif gitmişti. Teklifi kabul eden İbrahim Çelikkol, kısa süre önce Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katıldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL'A NAZAR DEĞDİ

Temmuz sonlarında başlayan ve uzun bir süre devam eden orman yangınları milyonlarca kişiyi derinden sarsmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve bu hareketiyle milyonların gönlünü fetheden Çelikkol, geçen günlerde çekimler için Adana'ya gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Adana havası dizinin adeta dördüncü sezondaki kurtarıcı ismi olarak öne çıkan İbrahim Çelikkol'u hasta etti.

DURUMU İYİ

Hava değişimi yüzünden sağlık sorunları yaşayan Çelikkol, ilk günler çekimlere katılamadı. Midesini üşüten oyuncunun doktor kontrolünde bir süre dinlendiği öğrenildi.

Oyuncunun durumunun kötü olmadığı ancak tedbir amaçlı olarak kendisini yormaması gerektiği aktarıldı.