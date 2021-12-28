Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'dan üzen haber! Çabaladı ama kurtaramadı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'dan üzen haber! Çabaladı ama kurtaramadı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan rolüyle izleyici karşısına çıkan İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan üzücü haber geldi. Çiftin 4 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldığı iddia edildi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Çelikkol'un özel hayatı, ne yazık ki işleri kadar yolunda gitmiyor.

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında oğlu Ali'yi kucağına alan 39 yaşındaki oyuncudan hayranlarını üzecek bir haber geldi.

EVLİLİKLERİ ÇATIRDADI

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çiftinin 4 yıllık evliliği çatırdadı.

Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikilinin, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öğrenildi.

2. Sayfa'nın haberine göre; aylardır evliliklerini kurtarmak için büyük çaba harcayan çift, sorunları aşamayınca çareyi ayrılmakta buldu.

Ancak çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

"BANA GÜÇ VERİYOR"

İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, Knidos Deveboynu Feneri'nde mutluluğa 'evet' demişti.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, daha önce verdiği röportajda eşini anlatmıştı:

"Eşim en büyük destekçim. Hatta öyle ki bazen beni benden daha fazla düşündüğü oluyor. Onun desteği bana güç veriyor. Aile olmak böyle bir şey bizim için."