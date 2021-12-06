Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eski sevgilisi hayrete düşürdü

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'un eski sevgilisi hayrete düşürdü

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde boy gösteren İbrahim Çelikkol, eski sevgilisi ile gündeme geldi. Başarılı oyuncunun eski aşkı, görenleri şoke etmeyi başardı.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, heyecanlı bölümlerle devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon başrol oyuncularını kaybeden dizi, reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı diziye, İbrahim Çelikkol dahil oldu.

Demir karakterinin yerini doldurmaya çalışan ve oldukça iyi bir performans sergileyen Çelikkol, Hakan karakterine hayat veriyor.

Mihre Mutlu ile evlenen ve Ali adında bir oğlu olan İbrahim Çelikkol, eski ilişkisiyle gündeme geldi.

Başarılı oyuncunun eski aşkını gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi. Çelikkol'un büyük umutlarla başlayan aşkı ise kısa sürmüştü.

İBRAHİM ÇELİKKOL VE TUĞBA EKİNCİ

İbrahim Çelikkol ve Tuğba Ekinci aşkı bir döneme damga vurmuştu. İkilinin sarmaş-dolaş tatil fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Ekinci ile İbrahim Çelikkol'un aşkları uzun soluklu olmadı. İddiaya göre; Ekinci'nin eski sevgilisi Cengiz Coşkun'la karşılaşınca selamlaşmasına sinirlenen Çelikkol, ilişkiyi bitirdi.

Tuğba Ekinci'nin, arkadaşlarına, ''Eski sevgilime selam vermemi kıskandı. Ben de erkektir deyip saygıyla karşıladım ve İbrahim'den ayrıldım'' dediği öğrenildi.