Bir Zamanlar Çukurova'nın masum güzeliydi... Gülten'in eski halini gören neye uğradığını şaşırdı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, eski kareleri ile şaşırttı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken yetenekli isim, estetik sorularını akıllara getirdi.

TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova, Adana'da çekiliyor.

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan'ın başrolünde yer aldığı dizi, eski Adana zamanlarını anlatıyor.

Dizinin ilk sezonunda kadroda olan Kerem Alışık, Uğur Güneş, Vahide Gördüm, Selin Genç ve Selin Yeninci'nin ayrılışı, kan kaybettirdi ancak proje bitmedi.

Dizi tüm heyecan, aksiyon ve entrika dolu bölümleriyle devam ederken Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, güzelliği ile sık sık gündeme gelmeye başladı.

26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel isim, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Bununla kalmayan ve yeteneklerini göstermek isteyen Genç, Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü başarı ile bitirdi.

Ardından ilk dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile oyunculuk deneyimi yaşayan Slein Genç, oyunculuğu ve şimdilerde de eki kareleri ile adından söz ettiriyor.

SELİN GENÇ'İN ESKİ HALİ

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan Selin Genç, diziden geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

4 sezondur hayat verdiği Gülten karakteri ile vedalaşan ve yeni senaryolar okuyan genç isim, güzelliği ile bir tık öne geçti.

Diziye girdiği ilk günden beri sakinliği ve güzelliği sayesinde konuşulan oyuncunun eski kareleri hayranlarını şaşırttı.

Selin Genç'in eski karelerini gören ve onu her haliyle beğenen hayranları, yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

ESKİ HALİ