Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si açıldıkça açıldı, dekolteli pozları akılları aldı! 'Sen neymişsin ya'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si açıldıkça açıldı, dekolteli pozları akılları aldı! 'Sen neymişsin ya'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara döndü. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Yeninci, sosyal medyadan paylaştığı cesur kareleriyle dikkati çekti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan Selin Yeninci, Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini Vicdan dizisinde hayat verdiği Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci, Altın Koza ödülüne layık görüldü.

4 sezon boyunca başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Selin Yeninci, diziye ölerek veda etti.

Dizide hayat verdiği Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yeninci, başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk ile ekranlara döndü.

Dizide Meryem karakterini canlandıran başarılı oyuncu, ilk bölümde sergilediği performansıyla herkesin beğenisini kazandı.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Açıldıkça açıldı

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem'i Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Instagram'da yaklaşık 900 bin takipçisi bulunan Yeninci, iddialı paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorisinde 3 ödülü bulunan Yeninci, son olarak sütyenle çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Takipçileri, güzel oyuncuya "Kahya hanım bu ne hal?", "Saniye ne oldu sana?", ''Mübarek günde ne yapıyorsun Selin'', ''Sen neymişsin ya'' gibi yorumlar yaptı.