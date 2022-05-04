Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si açıldıkça açıldı, sütyensiz pozuyla yaktı geçti! 'Resmen gözüküyor'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci, cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Oyunculuğuyla alkış toplayan Yeninci, sütyensiz pozuyla gündem oldu.

Oyunculuğa Vicdan dizisiyle başlayan Selin Yeninci; Cennetin Sırları, Galip Derviş, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Gönül, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu gibi yapımlarda boy gösterdi.

Altın Koza ödülüne layık görülen Selin Yeninci, başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir üne kavuştu.

Dizide hayat verdiği Saniye rolüyle akıllara kazınan Yeninci, sezonun başında diziden ayrıldı ve TV8 ekranlarında yayınlanan dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ile ekranlara döndü.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veren Yeninci, performansıyla kendine hayran bırakıyor.

Oyunculuk alanında 3 ödülü bulunan 34 yaşındaki oyuncu, sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle gündeme geliyor.

Selin Yeninci'den üstsüz paylaşım

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Selin Yeninci, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Yeninci, sütyensiz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ceket ve mini etekli kombinini pembe bir botla tamamlayan Yeninci, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından eleştirildi.

Güzel oyuncuya ''Resmen gözüküyor'', ''Olmamış'', ''Bu ne güzellik'', ''Harika görünüyorsun'' yorumları yapıldı.