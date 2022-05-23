Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si açılıp saçıldı, sütyensiz pozları olay oldu! 'Hiç giymeseydin gözüküyor'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si açılıp saçıldı, sütyensiz pozları olay oldu! 'Hiç giymeseydin gözüküyor'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si olarak akıllara kazınan Selin Yeninci, Kurak Günler filminin dünya galasına katıldı. Galada göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Yeninci, büyük beğeni topladı.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Yeninci, dizide hayat verdiği Saniye karakteriyle akıllara kazındı.

Sezonun başında Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Selin Yeninci, TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı dizide Meryem karakterine hayat veren Yeninci, muhteşem oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle dikkati çeken 34 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Cannes'a gitti

Emin Alper'in yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler'in dünya prömiyeri, 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirildi.

Filmin dünya galasına yönetmen Emin Alper başta olmak üzere oyuncuları Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Nizam Namidar ve film ekibi katıldı.

Sinemada da ödüllü birçok filmde oynayan ve festivallerden ödül kazanarak kendine başarılı bir kariyer yolu çizen Selin Yeninci, festivalde giydiği kıyafetlerle sosyal medyayı salladı.

Derin dekolteli elbisesiyle mest etti

Festivalde boyundan bağlamalı, etekleri uçuş uçuş beyaz bir elbise tercih eden Selin Yeninci, daha sonra göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli bir elbise giydi.

Rol arkadaşları ile çektiği video ve fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Selin Yeninci, sütyensiz pozlarıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Güzel oyuncunun iddialı elbisesi, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından eleştirildi.

Ünlü oyuncuya ''Kıyafetiniz olmamış'', ''Ne giysen yakışıyor'', ''Hiç giymeseydin gözüküyor'', ''Çok havalısın'', ''Kıyafet ne öyle'', ''Fiziğin mükemmel'' gibi yorumlar yapıldı.