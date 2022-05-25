Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si artık sütyen takmıyor! Dekolteli mini elbisesiyle akılları baştan aldı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si olarak akıllara kazınan Selin Yeninci, cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Yeninci, son olarak derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adını duyuran Selin Yeninci, dizide canlandırdığı Saniye rolüyle hafızalara kazındı.

Performansıyla kendine hayran bırakan Selin Yeninci, sezonun başında Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılarak TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı dizide Meryem karakterine hayat veren Yeninci, Türk Sineması'nın bu sene Cannes'da kırmızı halıdaki temsilcisi oldu.

Film Festivali'nin resmi bölümünde gösterimi yapılan Emin Alper'in Kurak Günler filmi için Cannes'a giden Yeninci, kırmızı halıda büyüledi.

Hakan Yıldırım tasarımı pudra mavisi elbisesiyle galaya katılan güzel oyuncu, büyük beğeni topladı.

"Oynadığım filmle burada olmak mutluluk verici"

Cannes'da yönetmen ve yapımcılardan övgü alan Selin Yeninci, gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum." sözleriyle belirtti.

Muhteşem oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam eden Yeninci, Cannes'da verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sütyensiz tarzı dikkati çekti

Son zamanlarda cesur pozlarıyla gündeme gelen Selin Yeninci, bu paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Festival'de derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren Yeninci, çektirdiği kareleri peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Yeninci'nin sütyensiz siyah beyaz pozları, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından eleştirildi.

34 yaşındaki oyuncuya ''Seni büyük bir zevkle izliyoruz'', ''Güzelliğin başımı döndürdü'', ''Hiç giymeseydin'', ''Ateş ediyorsun yapma kalbimiz var'', ''İçimiz açıldı'', ''Kendini beğenmiş'' gibi yorumlar yapıldı.