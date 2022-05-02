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    • Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Üstsüz pozlarını paylaşan Yeninci, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 15:37
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti

    İlk oyunculuk deneyimini Vicdan dizisiyle yaşayan Selin Yeninci; Cennetin Sırları, Galip Derviş, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Gönül, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu gibi yapımlarda rol aldı.

    Altın Koza ödülüne layık görülen Selin Yeninci, asıl çıkışını başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yaptı.

    Dizide hayat verdiği Saniye rolüyle akıllara kazınan Yeninci, sezonun başında diziden ayrıldı ve TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk ile ekranlara döndü.

    Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'ta Meryem karakterine hayat veren Yeninci, oyunculuğuyla kendine hayran bırakıyor.

    Duru güzelliğiyle beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle adından söz ettiriyor.

    Selin Yeninci'den üstsüz paylaşım

    Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Selin Yeninci, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Uzun bir peruk takan Yeninci, sırtı dönük üstsüz fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Güzel oyuncunun siyah beyaz karelerine beğeni yağarken ''Of be Selin'', ''Yakışmadı'', ''Bu ne güzellik'', ''Gözlerimizi kamaştırıyorsun'' yorumları yapıldı.

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #1

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #2

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #3

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #4

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #5

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #6

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #7

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #8

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #9

    Bir Zamanlar Çukurova nın Saniye si cesaretini konuşturdu! Üstsüz paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti #10


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