Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si estetiksiz kareleri ile şoke etti! 'Ama biz doğal sanmıştık, olmadı bu'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si estetiksiz kareleri ile şoke etti! 'Ama biz doğal sanmıştık, olmadı bu'

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra Annenin Sırrıdır Çocuk dizisine geçen Selin Yeninci'nin estetik yaptırdığını gösteren kareleri, sosyal medya üzerinden gündeme getirildi.

16 Ocak 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi.

Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova sayesinde parladı.

Cennetin Sırları, Galip Derviş, Vicdan, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Gönül, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda yer alan oyuncu, sergilediği performansla göz doldurdu.

Bir Zamanlar Çukurova'da 4 sezon boyunca Saniye karakterine hayat veren ve bu sene diziden ayrılan Yeninci, akıllarda bu rolüyle kaldı.

İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk ile yeniden ekrana geri dönen Selin Yeninci, estetikli kareleri ile gündem oldu.

Güzel ve başarılı ismin o karelerini gören hayranları, zaman içerisinde burnuna ufak dokunuşlar yaptırdığını söyledi.

Selin Yeninci'nin gündem olan kareleri

Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alırken burun ameliyatı olmuştu.

Selin Yeninci'nin yeni halini görenler, "Burnun karakteristikti neden böyle bir şey yaptın?" diye sordu. Bu kareleri görmeyenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Estetikli halinin bile beğenildiği Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile sosyal medyada viral oldu.