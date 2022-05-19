Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı! 'Cuk oturmuş'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si göbeğine kadar inen derin dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı! 'Cuk oturmuş'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci, dün akşam bir ödül törenine katıldı. Törende verdiği pozları paylaşan Yeninci'nin dekolteli elbisesi beğenilmedi.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir üne kavuşan Selin Yeninci, dizide hayat verdiği Saniye rolüyle akıllara kazındı.

Sezonun başında Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Selin Yeninci, TV8'de yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi ile ekranlara döndü.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı dizide Meryem karakterine hayat veren Yeninci, performansıyla kendine hayran bırakıyor.

Sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle gündeme gelen 34 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İki ödül birden kazandı

Son zamanların yıldızı parlayan oyuncularından olan Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı.

Face to Face ödüllerinde ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu'' ödülünün sahibi olan Yeninci, ikinci ödülünü ise geçtiğimiz akşam düzenlenen Türkiye Gençlik Ödülleri'nde aldı.

Yeninci, 2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak ''2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu'' ödülünün sahibi oldu.

Derin dekolteli elbisesi beğenilmedi

Ödül törenine göbeğine kadar inen derin dekolteli mavi bir elbise ile katılan Selin Yeninci, törende verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bacak ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Yeninci, takipçilerini ikiye böldü.

Güzel oyuncunun elbisesi, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından eleştirildi.

Ünlü oyuncuya ''Kıyafetiniz olmamış, taşlı kanepe örtüsü gibi'', ''Makyaj da kıyafet de olmamış'', ''Çok havalısın'', ''Kıyafet ne öyle? Olmamış'', ''Elbise cuk oturmuş'' gibi yorumlar yapıldı.