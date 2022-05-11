Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si göbeğini açıkta bırakan bluzu ve mini şortuyla nefes kesti! 'Açılma artık'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si göbeğini açıkta bırakan bluzu ve mini şortuyla nefes kesti! 'Açılma artık'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Mini şortuyla yürürken poz veren Yeninci, güzelliğiyle görenleri mest ediyor.

Oyunculuğa Vicdan dizisiyle adım atan Selin Yeninci; Cennetin Sırları, Galip Derviş, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Gönül, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu gibi yapımlarda rol aldı.

Performansıyla Altın Koza ödülüne layık görülen Selin Yeninci, başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir üne kavuştu.

Dizide canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Yeninci, sezonun başında diziden ayrıldı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle ekranlara döndü.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem karakterine hayat veren Yeninci, oyunculuğunu konuşturmaya devam ediyor.

Duru güzelliğe sahip olan 34 yaşındaki oyuncu, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Mini şortuyla poz verdi

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Selin Yeninci, geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozuyla gündeme gelmişti.

Cesur pozlarına hız kesmeden devam eden Yeninci, göbeğini açıkta bırakan mini bluzu ve şortuyla poz verdi.

Her karesiyle olay olan güzel oyuncunun fotoğrafı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncuya ''Nerede o eski Saniye,'' ''Açılma artık'', ''Hanım Ağa'', ''Dizideki halinden eser yok'', ''Yolda gören Meryem olduğuna inanmaz'' gibi yorumlar yapıldı.