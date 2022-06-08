Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si iç çamaşırsız poz verdi, sosyal medya sallandı! 'Aman Gaffur görmesin'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si olarak akıllara kazınan Selin Yeninci, tek düğmeli hırkasıyla sütyensiz poz verdi. Yeninci'nin balkonda çektirdiği karelerine "Gaffur görmesin" yorumları yapıldı.

Birçok başarılı yapımda rol alan ve birden fazla ödüle layık görülen Selin Yeninci, oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliği ve paylaşımlarıyla da dikkati çekiyor.

Asıl çıkışını başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yapan Selin Yeninci, dizideki Saniye rolüyle akıllara kazındı.

Sezonun başında Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Selin Yeninci, kısa bir süre sonra TV8'de yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı dizide Meryem karakterini canlandıran Yeninci, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, birbirinden iddialı pozlarıyla hayranlarını büyülüyor.

Selin Yeninci'den sütyensiz paylaşım

Muhteşem oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam eden Selin Yeninci, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir'in de giydiği tek düğmeli hırka modasına uyan Selin Yeninci, balkonda sere serpe uzanıp peş peşe poz verdi.

Çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşan Yeninci, şort üstü sütyensiz hırkalı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kusursuz fiziğini gözler önüne seren 34 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağarken "Gaffur beyimiz görmesin", "Olmamış Saniye" yorumları yapıldı.