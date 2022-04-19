Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sütyenli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 'Yaktın yine ortalığı'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sütyenli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 'Yaktın yine ortalığı'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i Selin Yeninci, Instagram'dan sütyenli pozlarını paylaştı. Oyunculuğuyla beğenilen Yeninci'nin kareleri, büyük ilgi gördü.

16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yapan Selin Yeninci, ilk oyunculuk deneyimini Vicdan dizisiyle yaşadı.

Cennetin Sırları, Galip Derviş, Vicdan, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Gönül, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu, gibi yapımlarda boy gösteren Selin Yeninci, Altın Koza ödülüne layık görüldü.

Asıl çıkışını 4 sezon boyunca başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yapan Selin Yeninci, dizide hayat verdiği Saniye rolüyle akıllara kazındı.

Sezonun başında diziden ayrılan Yeninci, başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk ile ekranlara döndü.

Dizide Meryem karakterini canlandıran başarılı oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Selin Yeninci'den sütyenli paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Selin Yeninci, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram'da yaklaşık 900 bin takipçisi bulunan Yeninci, sütyenle çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncuya '''Yaktın yine ortalığı'', ''Saniye ne oldu sana?'', ''Mübarek günde ne yapıyorsun Selin'', ''Bu ara çok güzelleştin'', ''Pamuk şekeri gibi tatlı olmuşsun'' gibi yorumlar yapıldı.