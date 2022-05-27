Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sütyenli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Kaburgaların sayılıyor'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si olarak akıllara kazınan Selin Yeninci, cesur sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Peş peşe kareler paylaşan Yeninci'nin sütyenli pozları olay oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Vicdan dizisiyle yaşayan Selin Yeninci, ardından Cennetin Sırları, Galip Derviş, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Gönül, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu gibi yapımlarda rol aldı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Altın Koza ödülüne layık görülen Selin Yeninci, asıl çıkışını başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yaptı.

Dizide hayat verdiği Saniye rolüyle akıllara kazınan Selin Yeninci, sezonun başında Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılarak TV8'de yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Engin Öztürk'ün yer aldığı dizide Meryem karakterini canlandıran Yeninci, Türk Sineması'nın bu sene Cannes'da kırmızı halıdaki temsilcisi oldu.

Birbirinden iddialı pozlarıyla hayranlarını büyüleyen güzel oyuncu, cesur paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Selin Yeninci'den sütyenli paylaşım

Muhteşem oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam eden Selin Yeninci, Cannes'te çekildiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Son zamanların modası olan önden bağlamalı hırkasıyla kamera karşısına geçen Selin Yeninci, formda vücuduyla hayranlarını mest etti.

Göbeğine kadar inen dekoltesiyle fiziğini gözler önüne seren Yeninci'nin sakız şişirdiği kareleri, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından eleştirildi.

Zayıflığı dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncuya ''Kaburgaların sayılıyor'', ''Mükemmelsin be kadın'', ''Hiç giymeseydin'', ''Ülkemin en hanımefendi kadını'', ''Asalet ve zarafetin tek temsilcisi'' gibi yorumlar yapıldı.