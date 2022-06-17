Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sütyensiz pozuyla ortalığı yıktı geçti! 'Şaşırdın artık'

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye karakteriyle çıkış yakalayan Selin Yeninci, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

lk oyunculuk deneyimini Vicdan dizisiyle yaşayan Selin Yeninci; Cennetin Sırları, Galip Derviş, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Gönül, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu gibi yapımlarda rol aldı.

Selin Yeninci, asıl çıkışını başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yaptı.

Dizide hayat verdiği Saniye rolüyle akıllara kazınan Yeninci, sezonun başında diziden ayrıldı ancak sevenlerinin hala yakın markajında.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareleriyle adından söz ettiriyor.

Selin Yeninci'den cesur kareler

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Selin Yeninci de sütyensiz hırka modasına uydu. beğeni topladı.

Güneş keyfi yapan Yeninci, o anları takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncunun karelerine beğeni yağarken ''Ne yapacağını şaşırdı artık", "Bizim Saniye'ye bak sen", "Her şey düğmeye bağlı", "İtici olmuş" yorumları yapıldı.