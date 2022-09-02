Bir Zamanlar Çukurova'nın Yaman Hanım'ı başrolde! Aldatmak dizisinden ilk tanıtım...

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Aldatmak dizisi yakında ATV'de. İşte, dizinin ilk tanıtımı...

ATV yeni sezonuna bomba gibi bir diziyle giriş yapacak...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, güçlü hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor.

Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı diziden ipuçları taşıyan bir afiş daha yayınlandı.

Perçin'in canlandırdığı "Güzide" karakteri herkesi derinden etkileyecek.

Aldatmak dizisinin konusu

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir.

Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

Oyuncu kadrosu

Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel.

İşte, Aldatmak dizinin ilk tanıtımı...

Aldatmak İlk Tanıtım