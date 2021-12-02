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    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali 'Sen de mi Hilal' dedirtti!

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait fotoğrafları gündem oldu. Altınbilek'in estetiksiz halini gören hayranları, 'Sen de mi Hilal' demekten kendini alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 20:18
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali 'Sen de mi Hilal' dedirtti!

    4 sezon boyunca ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisi, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

    Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları da araştırma konusu oluyor.

    Dizide Züleyha Yaman karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hilal Altınbilek, başarılı oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

    KARAGÜL DİZİSİYLE PARLADI

    2011 yılında rol aldığı ''Derin Sular'' dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Hilal Altınbilek, ''Karagül'' dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

    Şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Altınbilek, güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

    ESTETİKSİZ HALİ ŞOKE ETTİ

    Şimdilerde Metin Hara ile mutlu bir birlikteliği olan Altınbilek'in özel hayatı, hayranları tarafından mercek altına alındı.

    Hakkında araştırma yapanlar, güzel oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğraflarını görünce şoke oldu.

    Geçen yıllar ile birlikte görüntüsü de oldukça değişen Hilal Altıbilek'in kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler, "Hilal de estetikliymiş'' demekten kendini alamadı.

    İşte Hilal Altıbnilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı Hilal Altınbilek in estetiksiz hali Sen de mi Hilal dedirtti! #1,Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı Hilal Altınbilek in estetiksiz hali Sen de mi Hilal dedirtti! #2

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı Hilal Altınbilek in estetiksiz hali Sen de mi Hilal dedirtti! #3

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı Hilal Altınbilek in estetiksiz hali Sen de mi Hilal dedirtti! #4

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı Hilal Altınbilek in estetiksiz hali Sen de mi Hilal dedirtti! #5

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı Hilal Altınbilek in estetiksiz hali Sen de mi Hilal dedirtti! #6

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı Hilal Altınbilek in estetiksiz hali Sen de mi Hilal dedirtti! #7

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı Hilal Altınbilek in estetiksiz hali Sen de mi Hilal dedirtti! #8

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