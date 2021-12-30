Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol'un eski aşkı EDHO'nun yıldızı çıktı! Tam 2 yıl sürmüş...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol hakkında araştırma yapanlar, yakışıklı oyuncunun bir dönem EDHO'nun yıldızıyla aşk yaşadığını duyunca şaşıp kaldı.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol; Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, İffet, Merhamet gibi birbirinden iddialı projelerle adını duyurdu.

Çelikkol, başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde hayat verdiği Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Başarılı oyuncu, şimdilerde başrolünü Hilal Altınbilek ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakıyor.

Yakışıklılığıyla da dikkati çeken 39 yaşındaki oyuncunun özel hayatı, ne yazık ki işleri kadar yolunda gitmiyor.

Geçtiğimiz gün, İbrahim Çelikkol'un 2017 yılında nikah masasına oturduğu mimar Mihre Mutlu'dan boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Üzücü haberin ardından Ali adında bir oğlu olan İbrahim Çelikkol'un hayatı, hayranları tarafından mercek altına alındı.

Hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını duyunca şaştı kaldı.

2 YIL DENİZ ÇAKIR İLE AŞK YAŞADI

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bir dönem, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meryem Çakırbeyli karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Çakır ile aşk yaşadı.

Deniz Çakır, ''İffet'' dizisinde yakınlaşıp 2 yıl aşk yaşadığı İbrahim Çelikkol'dan kendisine ihanet ettiği için ayrılmış ve kalbini aşka kapatmıştı.