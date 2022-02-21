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    • Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol'un eski aşkı kendisinden daha ünlü! Duyan dondu kaldı

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol'un eski aşkı kendisinden daha ünlü! Duyan dondu kaldı

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, eski aşkı ile gündeme geldi. Yakışıklı ismin eski aşkını duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 17:37
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    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol'un eski aşkı kendisinden daha ünlü! Duyan dondu kaldı

    TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

    Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı ve Hülya Darcan'ın yer aldığı dizinin çekimlerine, Adana'da devam ediliyor.

    4 sezondur süren ve birçok başrol oyuncusunu kaybeden diziye tazekan olarak, İbrahim Çelikkol dahil oldu.

    Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Kerem Alışık gibi isimleri kaybeden dizi, kadroya katılan yeni oyuncularla reytinglerdeki yerini korumayı başardı.

    Dizideki performansı ile göz dolduran ve "Hakan Gümüşoğlu" karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile boşanacaklarını açıklamıştı.

    Mutlu giden evliliğin aniden bitmesi hayranları bir hayli üzerken, başarılı oyuncunun eski aşkı gündeme geldi.

    Ünlü ismin bir dönem şimdilerde yeniden anne olmaya hazırlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ile aşk yaşadığı öğrenildi.

    İBRAHİM ÇELİKKOL - SİNEM KOBAL AŞKI

    Sinem Kobal-İbrahim Çelikkol aşkı 10 ayda bitti. İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü ama nikah masasına kadar gitmedi.

    Çiftin, ilişkilerinin geleceği konusundaki anlaşmazlık yüzünden yollarını ayırdığı öğrenildi.

    İkili o dönem aşklarını sosyal medya hesabından duyurmuşlar ve el ele görüntülenmişlerdi.

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı İbrahim Çelikkol un eski aşkı kendisinden daha ünlü! Duyan dondu kaldı #1

    Hatta Çelikkol verdiği bir röportajında; “Sinem'le belki Ekim'de evleniriz, belki yarın. Her an, her şey olabilir” demişti.

    Ancak işler umulduğu gibi gitmedi. O dönem Sinem Kobal'ın evlilik işlerini ağırdan aldığı iddia edildi.

    Sinem Kobal ise şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor ve Lalin adında bir kıza sahip..

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı İbrahim Çelikkol un eski aşkı kendisinden daha ünlü! Duyan dondu kaldı #2

    Bir Zamanlar Çukurova nın yıldızı İbrahim Çelikkol un eski aşkı kendisinden daha ünlü! Duyan dondu kaldı #3


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