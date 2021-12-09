Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol'un film senaryolarını aratmayan hayat hikayesi

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'u daha yakından tanımaya ne dersiniz? İşte İbrahim Çelikkol'un film gibi hayat hikayesi...

3 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonuyla da reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dizide Demir karakterinin yerini doldurmaya çalışan ve oldukça iyi bir performans sergileyen Çelikkol, Hakan karakterine hayat veriyor.

Mihre Mutlu ile evlenen ve Ali adında bir oğlu olan İbrahim Çelikkol'un hayat hikayesi film senaryolarını aratmayacak cinsten...

Hadi gelin, şimdilerde kariyerinin zirvesini yaşayan bir jön olan İbrahim Çelikkol'u daha yakından tanıyalım...

15 YIL BOYUNCA BASKETBOL OYNADI

14 Şubat 1982 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen İbrahim Çelikkol'un basketbol ile arası oldukça iyi.

Yakışıklı oyuncu, yaklaşık 15 yıl boyunca Kocaelispor, OyakRenault'da Genç Milli Takım'la sahaya çıktı.

BABASI ÖLÜNCE BASKETBOLU BIRAKTI

Çelikkol, henüz 18 yaşındayken ona basketbolu sevdiren ve her maçını sahada izleyen babasını kaybetti.

Babasının ölümünü hayatının dönüm noktası olarak belirtken oyuncu, bir sakatlık geçirdi ve bu olayın ardından tercihini oyunculuktan yana kullandı.

MODELLİK YAPMAYA BAŞLADI

İstanbul'a taşınıp burada yeni bir hayata adım atan oyuncu, sokakta karşılaştığı bir kadının çalıştığı ajansın kartını vermesiyle modellik yapmaya başladı.

8 yıl modellik yaptıktan sonra, uzun süre modellik yapamayacağını düşünen İbrahim Çelikkol, Taksim'de dükkan kiralayıp tişört ve kot satmaya karar verdi.

PARS NARKOTERÖR DİZİSİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Ardından 2008 yılında Ekmek Teknesi, Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi efsane yapımlarda imzası bulanan duayen yönetmen Osman Sınav'ın imzasını taşıyan "Pars Narkoterör" adlı dizide rol aldı.

Çelikkol'un, "Şamil Baturay" karakteri ile izleyicilerin karşısına çıktığı dizi, beklenen ilgiyi görmediği için 23 bölüm sonra yayından kaldırıldı.

OYUNCULUĞU BIRAKMAYA KARAR VERMİŞTİ Kİ...

İlk zamanlar oyunculuğu sevmeyip bırakmaya karar verdi. Ancak tam o sırada Faruk Aksoy'un 2012 yılında vizyona giren "Fetih 1453" filminin oyuncu seçmelerine katıldı.

Seçmeleri başarıyla geçen Çelikkol, filmde ''Ulubatlı Hasan'' karakterine hayat verdi.

Ardından ''M.A.T'', ''Karadağlar'' ve ''Keskin Bıçak'' dizilerinde boy gösteren başarılı oyuncu, oyunculuktan kopamaz hale geldi.

İFFET'İ UNUTMAK NE MÜMKÜN

2011 yılında efsane yapımlar arasına adını yazdıran İffet'in dizi versiyonunda güzel oyuncu Deniz Çakır ile kamera karşısına geçti.

2 sezon boyunca ekranda kalan dizi, büyük bir çıkış yakalamasını sağladı.

Dizinin final yapmasının hemen ardından 2 sezon devam eden "Merhamet" dizisinde hayat verdiği Fırat Kazan rolü ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

2014 yılında "Reaksiyon", 2016 yılında ise "Kördüğüm" dizileri ile ekranda yer aldı.

2017 yılında "Siyah Beyaz Aşk" adlı dizide, Ferhat karakteri ile oyunculuk performansı ve yakışıklığı ile herkesin aklını başından almaya devam etti.

AŞKI MİHRE MUTLU'DA BULDU

Kariyerindeki bu büyük yükseliş, özel hayatına da yansımış olmalı ki yakışıklı oyuncu, 2017 yılında aşkı Mimar Mihre Mutlu'da buldu.

2017 yılının Nisan ayında Samsun'da, aile arasında nişan yapan oyuncu, hiç vakit kaybetmeden nikahı da aradan çıkartıp mayıs ayında gizlice evlendi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'DE PARLADI

Çelikkol, 2019 yılında yayın hayatına başlayan ''Doğduğun Ev Kaderindir'' adlı dizide başrolü Demet Özdemir ile paylaştı.

2 sezon süren dizide hayat verdiği Mehdi karakteriyle adeta saç baş yolduran Çelikkol, bu dizideki performansıyla yıldızını iyice parlattı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA SOLUK GETİRDİ

Gelelim günümüze...

Çelikkol, şu sıralar ATV'nin perşembe akşamlarına damgasını vuran "Bir Zamanlar Çukurova'' adlı dizide rol alıyor.

Dizide hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu rolü ile oyunculuk performansını gözler önüne sermeye devam ediyor.