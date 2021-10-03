Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda etmişti! O isim bomba bir projeyle dönüyor

Bir Zamanlar Çukurova'ya acı bir şekilde veda etmişti! O isim bomba bir projeyle dönüyor

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova, 3. sezonda ölerek diziye veda etmişti. Yaz ayında dinlenen Yalova, yeni sezonda bomba bir projenin kadrosuna dahil oldu.

Dördüncü sezonu da büyük ilgiyle izlenen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da üç sezon boyunca Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, üçüncü sezonda diziye ölerek veda etmişti.

Çok başarılı bir dönemin ardından yaz ayında dinlenme fırsatı bulan 37 yaşındaki güzel oyuncu, yeni sezonda bomba bir projeyle anlaştı.

MAHKUM'UN KADROSUNA DAHİL OLDU

Melike İpek Yalova, ''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan ve çekimleri tüm hızıyla devam eden FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum'un kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, dizide oldukça varlıklı bir aile olan Yesariler'in üyesi Büge karakterine hayat verecek.

Senaryosunu başarılı kalem Uğraş Güneş'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu MF Yapım imzalı dizide Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Altan Gördüm ve Hayal Köseoğlu gibi ünlü isimler kamera karşısına geçiyor.

Bir savcının masumiyetini kanıtlama çabası olarak ortaya çıkan Mahkum dizisi yeni sezonda FOX TV'nin en sürpriz dizisi olarak gözüküyor.