Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba bir isim geliyor! Yer yerinden oynayacak...

Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba bir isim geliyor! Yer yerinden oynayacak...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova hem ayrılıklar hem de transferle gündeme geliyor. Dizinin son bölümünde Züleyha vurulurken, yeni bir ismin kadroya dahil olacağı gündeme geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir başarı elde etmeye devam ediyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Erkan Bektaş ve Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı dizi, 4 sezondur devam ediyor.

Hikayesi ve ekrana taşıdığı bölümlerle dikkati çeken diziden; Vahide Gördüm, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık gibi isimler ayrıldı.

Dizi bu önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen yoluna emin adımlarla devam ederken, bir transfer haberi daha geldi.

Züleyha'nın son bölümde vurulmasının ardından heyecan artarken, diziye katılacak olan ismin dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA BOMBA TRANSFER

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümlerle ekrana geliyor.

Dizinin yeni bölümleri heyecanlı anlara sahne olurken, Altan Gördüm kadroya dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Altan Gördüm, fenomen dizinin kadrosuna sürpriz bir karakterle katıldı. Ana kadrosu neredeyse tamamen değişen diziden yeni ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor.