Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! İbrahim Çelikkol geliyor...

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un, ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Hande Soral gibi ünlü isimlerin rol aldığı ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümle birlikte ekranlara ara verdi.

Murat Ünalmış, Nazan Kesal ve Hande Soral'ın ayrıldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Dizinin yapımcılarının yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek istediği öğrenildi.

Bu kapsamda son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakteriyle kameralar karşısına geçen İbrahim Çelikkol'un sürpriz bir karakter için fenomen diziden teklif aldığı iddia edildi.

3 sezondur reytinglerde zirveye oynayan Bir Zamanlar Çukurova'dan teklif aldığı belirtilen başarılı oyuncunun da projeye sıcak baktığı ve yakın zamanda anlaşma sağlanacağı konuşuluyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

14 Şubat 1982 tarihinde İzmit Kocaeli'de dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol'un anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapmıştır.

Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynamış ve genç millî olmuştur. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası olmuştur.

Osman Sınav'ın çektiği ''Pars: Narkoterör'' filminde 'Başkomiser Şamil Baturay' rolü ile oyunculuk hayatına adım atan Çelikkol, saha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy göstermiştir.

2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 tarihinde final yapan ''İffet'' adlı dizide başrol karakter Cemil'e hayat vermiştir. 16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır.

2013-2014 yılları arasında ''Merhamet'' dizisinde Fırat Kazan karakterini canlandıran başarılı oyuncu, 2014'te başlayan ''Reaksiyon'' dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan ''Kördüğüm'' dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

25 Mayıs 2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR